Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида Бенну с Землей

Москва, 7 декабря. В случае столкновения астероида Бенну Земле грозит катаклизм с ядерной катастрофой, считают ученые.

По их словам, падение астероида в океан может вызвать разрушительное цунами, жертвами которого станут прибрежные города. Если же астероид упадет на сушу, поднимется огромное облако пыли, которое лишит Землю солнечного света.

«Бенну — относительно небольшой астероид из околоземной группы, который, тем не менее, способен наделать немало бед в случае столкновения с Землей. Хорошо, что столкновения вроде бы не планируется — по крайней мере, пока», — цитирует исследователей Planeta Today.

Ученые пояснили, что пока наука недостаточно изучила особенности движения астероидов, поэтому спрогнозировать столкновение с ними Земли достаточно сложно.

Ранее в NASA заявили, что человечество в скором времени найдет планеты, где существуют внеземные цивилизации.