Мы богаче, чем Китай и Америка: Жириновский о господстве России, разделе Украины и страхах Европы

Владимир Жириновский дал большое интервью Федеральному агентству новостей. В беседе с корреспондентом ФАН, проходившей в кабинете политика в Государственной думе, лидер Либерально-демократической партии России поделился видением ключевых вопросов мировой политики, рассказал о судьбе Украины, страхах Европы и путях обретения господства России в мире.

Порошенко можно сбросить за 15 минут

— Владимир Вольфович, как вы оцениваете провокацию украинских властей у берегов Крыма? Имеется в виду инцидент с судами украинских военно-морских сил.

— Это запланированная акция в рамках сценария провоцирования большой войны в Европе с участием Украины, России и, в перспективе, Германии. Киев это сделал сейчас, чтобы обострить ситуацию в преддверии возможной встречи двух президентов, США и России.

Надвигаются выборы президента Петра Порошенко. Он и раньше мог бы совершить эту провокацию, но надеялся, что в обычном формате у него будет достаточно поддержки, чтобы выиграть выборы в марте этого года. Когда он убедился, что это невозможно и что ему надо выполнять сценарий [провоцирования войны с Россией], он понял: и у него выборы, вот как удачно, и Дональд Трамп с Владимиром Путиным встречаются. Вот Порошенко и шарахнул — с тем, чтобы все поломать.

Это подлые вещи — они делаются в международных отношениях. Все войны всегда начинаются с провокаций: взрыв корабля, сбили самолет, переоделись в чужую форму, перешли границу. Это известные схемы, отработано все.

— Какие последствия могут грозить Киеву за эту выходку?

— После разгрома Украины и окончания войны будет заседать соответствующий московский трибунал. Все они (представители украинской власти. — Прим. ФАН) будут привлечены к ответственности. Убиты десятки тысяч людей на Украине, все тюрьмы переполнены, пытают. Население запугано, границы закрыты, шпиономания, партизанщина. Все, что может быть создано в плохой стране с отвратительным режимом, — все сегодня налицо на Украине.

— Насколько реален перенос президентских выборов на Украине в связи с введением военного положения?

— Это зависит от ее хозяев. Если США разрешат, тогда выборы перенесут. Но США сделали ставку на Порошенко, а Европе он не нравится. Европейцы, в первую очередь Германия, хотели видеть президентом Виталия Кличко. Сейчас они хотят Юлию Тимошенко. Мы хотели бы Виктора Медведчука или ему подобного. В крайнем случае, тоже Тимошенко. Американцам Порошенко выгоден: он управляем для них, на него полно компромата, его можно сбросить за пятнадцать минут. Поэтому американцы разрешат ему перенести выборы.

Берлин и Москва разделят Украину

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы урегулирования конфликта в Донбассе?

— Только если будет мощная военная акция со стороны киевского режима и им удастся уничтожить все силы сопротивления и выйти на границу с Россией. Или же — путем каких-то внутренних диверсий и провокаций. Но в принципе, конфликт в Донбассе выгоден Петру Порошенко и США для провоцирования войны. Если сейчас они вернут Донбасс себе, то как войну с Россией спровоцировать?

Проблема Донбасса будет решаться в планах войны России с Украиной. Украинская армия будет разгромлена. На защиту украинской армии выступит Германия. Берлин и Москва разделят Украину. Западная Украина: Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, пять областей, — создадут государство Галиция под эгидой Германии. Оно войдет в состав Евросоюза и НАТО. Все остальное — в состав России. Таким будет конец нынешней Украины.

— Какие новые антироссийские санкции могут последовать сейчас из-за ситуации у Керченского пролива?

— Запад будет усиливать финансовые санкции, ограничивать хождение доллара в нашей стране. Большинство санкций нам в перспективе дают только пользу. Но на первом этапе это влияет в чем-то отрицательно на экономику.

Если ограничить расчеты в долларах через американские банки, тогда, конечно, те, у кого долларовые вклады, могут потерять много денег. Или наши контрагенты не захотят заключать договоры в рублях. Но в перспективе нам это выгодно. То же самое касается и отключения от системы SWIFT, MasterCard и Visa. У нас есть своя карта «Мир». Договориться с европейцами, с Азией — и мы это переболеем. И потеряем мы не больше.

Сегодня у нас — огромное количество платежей. Россия — самая богатая страна. Мы богаче, чем Китай и Америка, у нас люди покупают больше, на душу населения. В России население в два раза меньше, чем в США, в десять раз меньше, чем в Китае, поэтому абсолютные цифры брать не надо. На 100 тысяч населения мы богаче всех сегодня. Поэтому — только выиграем.

Санкции могут быть и такими: ограничить полеты «Аэрофлота» в США. Но и мы ограничим [в ответ], они проиграют. Запад ограничивает ввоз металла, они заморозили покупку нашего алюминия. Ну, Boeing — остановится! Boeing выгоднее покупать наш, дешевый металл: американский дороже. Очень редкие металлы — только у нас. Тот же Boeing — это титан, другие металлы. Остановится — и все, Boeing не будет.

Поэтому эти санкции всем вредны, все они нарушают принципы ВТО и ООН. Это все делает Америка, ибо она выигрывает, ее интересует только деньги, деньги! Поэтому весь мир недоволен США, все их презирают и ненавидят.

Китаю нужно все, что мы можем сделать

— Владимир Вольфович, продолжая американскую тему, каковы, по вашему мнению, последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности? Что должна предпринять Россия в ответ на действия США?

— Опять деньги. США выходят из договора, начинают выпускать ракеты меньшей дальности — и оборонный заказ США получает доход. И мы будем вынуждены делать то же самое. Поэтому и наш оборонный сектор получит доход, и американский. В принципе, это впустую потраченные деньги...

Для чего они это делают? Запугать Европу! Вашингтон скажет: давайте я с русскими заключу снова договор, мы ракеты не будем устанавливать в Европе, Европа не будет ареной будущей войны, но — покупайте все американское: нефть, газ, товары. Европа может испугаться и пойти на это. В этом плане мы можем немного проиграть, так как мы много продаем Европе.

— Как вы оцениваете положение дел в Сирии: перспективы урегулирования, роль России?

— Мы там сделали все, что можно. Американцы там внаглую остаются, вместе с небольшой группой боевиков. Они хотят получить там второй Афганистан. Ну, придется им «помочь» в этом плане. Сирия будет как Афганистан: группировки, боевики, поставки оружия, фальшивые деньги, применение оружия с урановыми наконечниками, [отравляющие] газы и так далее. Будет четыре болевых точки: Ливия, Афганистан, Ирак, Сирия. Несчастные народы, арабы и афганцы…

— Оцените, пожалуйста, перспективы экономического и политического союза России и Китая.

— Любые союзы выгодны. В первую очередь, с экономической точки зрения. Мы — соседи. С Австралией, Индонезией — далеко, а с Китаем близко. Китаю нужно все, что мы можем сделать. Например, наши излишки продовольствия. Китай — огромная страна: всех накормить! Лес — он позарез нужен китайцам. Металл, машины, оборудование и так далее. Если какие-то технологии нам будет тяжело купить на Западе, а Китай их уже приобрел — мы их купим у Китая.

Нам выгодно торговать со всеми соседями: с Финляндией, с Украиной, с Турцией, с Ираном и Китаем. Но им это более выгодно. Нам они сбрасывают свой ширпотреб: допустим, Турция поставляет нам помидоры, кабачки и перчики, а мы им поставляем атомные станции. Неравномерно: у нас помидоры свои есть.

Завалить овощами всю планету!

— Насколько реально сегодня размещение новых военных баз России в Африке, на Кубе, в других точках планеты? Соответствует ли это нашим стратегическим интересам?

— У нас были базы везде: Вьетнам, Куба, в Африке… Зря убрали. Это все большевики: разрушили все царское, создали все советское, теперь разрушили все советское… Снова восстанавливаем, в третий раз. Наше влияние, наше воздействие, нашу безопасность. И деньги.

Африка — богатейший континент. Те металлы, которых нет у нас, мы получим из Африки. Африка все у нас купит!

Швейные машинки, которые у нас производятся и продаются в Подольске, — практически японские. Электроника! А у них там [в Африке] света нет, им нужна ручная, механическая [машинка] — то, что раньше выпускал подольский завод. Насосы им нужны самые грубые, чтобы работали везде.

Японское и западное Африка не купит, она не умеет этим управлять. Все наше — купит, до последнего гвоздя! Нам выгодны эти отношения.

— Каковы, на ваш взгляд, ключевые точки роста российской экономики в сегодняшних реалиях? На что следует сделать упор для экономического прорыва?

— Три отрасли: транспорт, лес, сельское хозяйство.

Транспорт: ни у кого нет такой территории. Мы абсолютно конкурентны в этом плане. Мы быстро доставим все грузы от Тихого океана до Атлантического. Никто не может этого сделать: второй, десятый Шелковый путь, десятки стран… Только у нас — прямая автострада, авиация, железная дорога, пневмотруба! Транспорт — на первом месте.

Продовольственная отрасль. Накормить всю планету! Голод, десятки миллионов погибают от голода. У нас — 150 млн га, по гектару на каждого. Накормить всех можно.

Третье — лес, у нас его больше всего. Но — переработать. Всем — мебель, стройматериалы. А мы на это упор не делаем.

— Почему у нас до сих пор производится недостаточно продовольствия?

— Большевики! Если бы остались кулаки, сейчас бы завалили всех [продовольствием]: колбаса, свинина, кролики! Хлеб наш везде был бы! Булочки, печенье, макароны, овощи… У нас за Уралом, в Сибири, — огромные подземные теплые моря. Можно поставить тысячи квадратных метров теплиц и завалить круглогодичными овощами всю планету! Вот, пожалуйста! Большевики все нарушили и демократы. Остановили развитие страны.

Три миллиарда — нажми на кнопку!

— Какова ваша оценка состояния парламентской системы России: требуется ли ее реформирование?

— Мы из тысячи лет [нашей истории] воевали семьсот, а из ста лет воюем семьдесят. Возьмите XX век: русско-японская война, русская революция, Первая мировая, Гражданская… Везде мы: в Африке, на Кубе, в Афганистане. Сто лет войны! Сейчас уже нет Афганистана — есть Сирия, Украина. Нет ни одного столетия, [когда можно было бы] пожить в мире. Кавказ мы успокоили только десять лет назад.

Демократия… Конечно, парламентская республика — высшая форма демократии… Нельзя, подкупят! 450 депутатов: 250 депутатам дайте по три миллиарда — и они проголосуют за что угодно. Три миллиарда — нажми на кнопку! Ну, что это? Нельзя! Почему царь проиграл? Не было опоры в Государственной думе. Он не хотел ее вводить, уговорили. Ввел — и проиграл. Через десять лет его убили, и нет режима!

Поэтому парламентская республика опасна, а президентская — неповоротлива, она сдерживает развитие страны. Вот у нас дилемма: военная опасность заставляет оставлять президентский режим, а переход к парламентской республике ускорит развитие экономики — но резко возрастет опасность крушения государства, нас опять расчленят.

Президент — патриот. Он хочет управлять Россией, а не остатками России. Поэтому власть боится перейти к парламентской республике. А чтобы оставаться в режиме президентской [республики], нужна опора. Монополия одной партии. Вот они и сделали такой режим.