«Ну ляпнула»: свердловская чиновница объяснила, почему не может оставить свой пост после скандала
Екатеринбург, 7 декабря. Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что не может оставить свой пост после скандального заявления о том, что государство не просило россиян рожать детей.
Глацких, опустив глаза, извинилась за свое заявление.
«Ну ляпнула, понимаете? — констатировала она в беседе с уральским блогером Сергеем Колясниковым. — На самом деле извинилась уже. Но я ведь не только чиновник, я и обыкновенный человек».
Она отметила, что в Сети продолжают публиковать различные оскорбления в ее адрес, которые читают ее родственники. Она также опровергла слухи о том, что купила диплом. Чиновница заверила, что у нее их два, и получила она документы своими силами. В настоящее время она пишет кандидатскую.
«Можно присутствовать на защите и убедиться, куплено у меня образование или нет», — приводит ее слова «ФедералПресс».
На данный момент чиновницу отстранили от работы, однако она намерена продолжать работать в департаменте. Она пояснила, что у нее спортивный характер, и трудности ее только закаляют.
«В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила, более того, восстановилась, — рассказала Глацких. — Доказала, что трудности только укрепляют, делают нас сильнее».
«Мне совесть, человеческий фактор, не позволят бросить ребят…» — заключила чиновница.