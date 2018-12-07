«Ну ляпнула»: свердловская чиновница объяснила, почему не может оставить свой пост после скандала

Екатеринбург, 7 декабря. Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что не может оставить свой пост после скандального заявления о том, что государство не просило россиян рожать детей.

Глацких, опустив глаза, извинилась за свое заявление.

«Ну ляпнула, понимаете? — констатировала она в беседе с уральским блогером Сергеем Колясниковым. — На самом деле извинилась уже. Но я ведь не только чиновник, я и обыкновенный человек».

Она отметила, что в Сети продолжают публиковать различные оскорбления в ее адрес, которые читают ее родственники. Она также опровергла слухи о том, что купила диплом. Чиновница заверила, что у нее их два, и получила она документы своими силами. В настоящее время она пишет кандидатскую.

«Можно присутствовать на защите и убедиться, куплено у меня образование или нет», — приводит ее слова «ФедералПресс».

На данный момент чиновницу отстранили от работы, однако она намерена продолжать работать в департаменте. Она пояснила, что у нее спортивный характер, и трудности ее только закаляют.

«В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила, более того, восстановилась, — рассказала Глацких. — Доказала, что трудности только укрепляют, делают нас сильнее».