Давидыч на свободе, но будет добиватьcя оправдания: как освобождали блогера Китуашвили. ФАН-ТВ

Мосгорсуд на заседании 6 декабря решил освободить блогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч.

С февраля 2016 года Давидыч находился следственном изоляторе. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии, но так как до этого решения он уже провел в СИЗО 2 года 8 месяцев, а по новому закону каждый день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии, то адвокат блогера подал апелляцию об окончании ареста из-за истечения срока давности.

«То есть ему фактически остается подождать только суда апелляционной инстанции и выйти на свободу», — заявил на прошлом заседании по делу адвокат блогера Андрей Ромашов.

Не обманул. Несмотря на освобождение и снятие всех имущественных и денежных арестов, блогер будет добиваться оправдания по двум из четырех эпизодов, по которым не был оправдан, так как освободили его только из-за того, что истек срок давности наказания, а не из-за признания невиновным.

«Суд апелляционной инстанции оставил приговор дорогомиловского суда в силе, но освободил от наказания, назначенного этим приговором, Эрика Давидовича Китуашвили. Сейчас получим полную версию апелляционного определения, будем обжаловать. Сначала конституционная жалоба в президиум московского городского суда, затем вторая конституционная жалоба в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации и затем обзорная жалоба в Президиум Верховного суда Российской Федерации», — говорит адвокат Андрей Ромашов.

Кстати, следствие не посчитало нужным привозить Давидыча на заседание, он выступал по прямой трансляции из СИЗО. Блогеру это не понравилось, он отмечал, что плохо слышит и почти не видит участников процесса.

Напомним, ранее дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор видеоблогеру и основателю движения «Смотр.ру» Эрику Китуашвили. Китуашвили был обвинен в инициировании угона четырех автомобилей элитных марок — Lexus, Mercedes и BMW, а затем получении за них страховых выплат. Его также обвиняли в легализации этих денежных средств. Общий ущерб, исходя из материалов дела, составил около 10 миллионов рублей.