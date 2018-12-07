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Земан удивился, что в Чехии не нашли ли одного «российского шпиона»

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Земан удивился, что в Чехии не нашли ли одного «российского шпиона»

Прага, 7 декабря. Президент Чехии Милош Земан удивился, что за шесть лет его нахождения у власти в стране не было обнаружено ни одного «российского шпиона», и раскритиковал работу Службы безопасности и информации государства.

Он отметил, что на протяжении шести лет читает открытые отчеты и закрытые доклады СБИ. В последнем из них содержалась информация о том, что в Чехии якобы «весьма активно» действуют российские и китайские спецслужбы.

«За эти шесть лет я не нашел в них (в отчетах — Прим. ФАН) никаких конкретных сведений о том, что удалось обнаружить хотя бы одного единственного российского или китайского шпиона», — заявил Милош Земан в эфире TVBarrandov.

Президент Чехии также рассказал, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль прославился тем, что, не читая, выбрасывал в мусорную корзину доклады национальной контрразведки. Земан отметил, что не делает так, однако может понять Коля.

Чешский президент также добавил, что по его заданию СБИ искала исламских террористов в стране. В своих сообщениях контрразведка сообщала, что мусульманская община в республике миролюбива, и что в ней не происходит ничего противозаконного. Однако позже глава общины сбежал за границу и был объявлен в розыск по подозрению в финансировании терроризма. Ничего подобного в докладах СБИ не сообщалось.

Автор: Регина Пак
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