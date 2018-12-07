Шойгу понимает, с чем связан американский шум: ракета 9М729 уничтожит замыслы США в Польше

Вашингтон призвал Москву избавиться от ракет 9М729 (SSC-8) или модернизировать систему так, чтобы ее дальность соответствовала положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Это должно быть проверяемо», подчеркнула заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Андреа Томпсон заявила, что радиус действия российской крылатой ракеты 9М729 (SSC-8) якобы составляет от 500 до 5000 километров, что запрещено ДРСМД.

«Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу», — сказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему министр обороны России Сергей Шойгу не станет реагировать на требования американцев.

«Новая крылатая ракета 9М729 устанавливается на «Искандер» вместе с баллистической, которая там есть. Она предназначена для поражения целей на расстоянии до 500 км. Если говорить точнее, дальность этой ракеты составляет 490 км. Эта оперативно-тактическая ракета с достаточно надежным ядерным зарядом представляет серьезную угрозу для тех, кто пытается сосредоточить вблизи российских границ недружественные нам воинские подразделения. Американцы ее боятся, потому что она может достать из Калининграда до польских территорий, где разворачивается их база», — объяснил Франц Клинцевич.

Парламентарий повторил: «Никакого отношения к ДРСМД ракета 9М729 не имеет, и поэтому ее нахождение на вооружении российской армии не нарушает этого договора».

«Обвинения США беспочвенны. Дальность ракеты 9М729 определена, доказана. Возможно, американцы опасаются, что мы ее доработаем и она полетит дальше. Простите, но и сарай можно прицепить к третьей ступени ракеты, и он полетит в космос. Это все несостоятельно. Очередная причина для давления на Россию», — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, американцы стараются сделать все, чтобы Россия стала уязвимой, «обвиняя нас в том, в чем сами повинны».

«У нас есть ракеты до 500 км и свыше 5500 км. А вот в диапазоне от 500 до 5000 км ракет у нас нет — в отличие от США. Россия не раз обращала внимание на то, что их универсальные пусковые установки Mk-41, развернутые в Румынии и Польше, могут запускать ударные крылатые ракеты с дальностью, запрещенной ДРСМД. [Запрещенной] точно так же, как и наличие у США ударных беспилотников, попадающих под содержащееся в договоре определение термина «крылатая ракета наземного базирования», потому что они летят на 2000 км. Это тоже нарушение ДРСМД», — напомнил Франц Клинцевич.

Член комитета по обороне и безопасности Совфеда напомнил о пословице «на воре и шапка горит».