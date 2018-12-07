«Рубин» может подписать нападающего «Крыльев»

Москва, 7 декабря. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в казанский «Рубин».

По словам источников Федерального агентства новостей, в подписании футболиста заинтересован главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Трансфер 21-летнего форварда практически согласован.

При этом футболистом также интересуется красноярский «Енисей».

Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». В январе 2018 года перешел в «Крылья Советов» из ФК «Томь». За самарский клуб, который с нынешнего сезона выступает в РПЛ, футболист в общей сложности провел 26 матчей, в которых забил 11 голов.

Футболист также призывался в молодежную сборную страны, в его активе 2 матча за национальную команду. «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата. На их счету 14 набранных очков в 15 матчах. «Рубин» после 16 туров занимает 9-ю строчку, в активе казанцев 22 набранных балла.