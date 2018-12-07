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Мэр Одессы просит не продавать алкоголь украинцам в военной форме

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Мэр Одессы просит не продавать алкоголь украинцам в военной форме

Киев, 7 декабря. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о принятии мер в связи с введением в украинском регионе военного положения. Согласно документу, мэр просит не продавать алкогольные напитки украинским военнослужащим.

На фоне инцидента в Керченском проливе в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области, было введенное военное положение. Военный режим будет действовать до 26 декабря.

Мэр города требует взять под охрану объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города, подготовить бомбоубежища и системы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Труханов просит владельцев магазинов не продавать жителям алкоголь и спиртосодержащие вещества людям в военной форме одежды.

Автор: Данила Копп
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