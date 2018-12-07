Сирия: Турция зафиксировала 15 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 7 декабря. За минувшие сутки турецкие наблюдатели зафиксировали 15 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Российская сторона о нарушениях не сообщает, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Российской частью <…> боевых действий не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 1, Алеппо — 6, Латакия — 4, Хама – 4», — говорится в документе.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. 500 продуктовых наборов общим весом 2,165 тонны было доставлено жителям населенного пункта Скальбия в провинции Хама.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения огня с населенными пунктами и вооруженными формированиями за последние 24 часа не подписывались. Число участвующих в соглашении населенных пунктов по-прежнему составляет 2518, количество вооруженных формирований – 234.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских военных. Наиболее остро сейчас стоят вопросы политического урегулирования в САР и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.