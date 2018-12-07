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Минтранс РФ допустил увеличение объема возмещения акциза на авиакеросин

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Минтранс РФ допустил увеличение объема возмещения акциза на авиакеросин

Москва, 7 декабря. Министерство транспорта России предложило увеличить со следующего года объем возмещения авиакомпаниям акциза на авиакеросин, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

Она отметила, что эта мера была предложена в рамках поддержки российских авиаперевозчиков в условиях роста стоимости топлива. По мнению Минтранса, в этом году следует выплатить авиакомпаниям единоразовую компенсацию.

«Мы направили предложения за этот год — единоразовую компенсацию, — констатировала Петрова, — а на последующий год — рассмотреть возможность [увеличения объема возмещения] по акцизам».

Минтранс РФ допустил увеличение объема возмещения акциза на авиакеросин

Представительница ведомства уточнила, что на данный момент все материалы по этому предложению направлены в ФАС. Петрова добавила, что размер единоразовой компенсации для авиакомпаний, которую предлагают в министерстве, не поменялся и по-прежнему составляет 22,5 миллиарда рублей.

Автор: Катерина Иванова
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