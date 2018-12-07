Сирия: на линии фронта в Идлибе нарядили 15-метровую рождественскую елку

Дамаск,7 декабря. На границе сирийских провинций Идлиб и Хама бойцы христианского ополчения города Скальбия нарядили рождественскую елку высотой 15 метров.

Священник местной церкви отец Димитриус рассказал, что елку установили в в полукилометре от линии фронта. По словам Димитруса, праздник своими руками решила организовать группа активистов при поддержке церкви.

«Они своими руками собрали рождественскую елку 15 метров высотой. Никого для этого не нанимали, они своими руками работали бесплатно», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Священник подчеркнул, что город Скальбия находится на расстоянии километра от высоты Мудик, где расположены позиции боевиков.

«Мы — последняя территория, которая под контролем сирийского правительства. Мы, можно сказать, на линии огня», — добавил он.

Димитрис отметил, что в Скальбии очень хотят, чтобы беженцы, покинувшие свои дома, вернулись на родину.