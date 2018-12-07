«Противостоять не могут»: киевский эксперт объяснил, что будет с кораблями ВСУ после первого залпа

Киев, 7 декабря. План Киева охранять судоходство на Азове военными катерами сошел бы на нет после первого залпа России, заявил украинский эксперт и философ Сергей Дацюк в эфире интернет-канала Ukrlife TV.

Киев собирался организовать сопровождение гражданских судов, которые следовали в Бердянск и Мариуполь, украинскими военными катерами для пресечения их досмотра российскими пограничниками. Эксперт высказал мнение, что после произошедшего в конце ноября инцидента в Керченском проливе стало понятно, что подобные действия ничего бы не дали Киеву.

«После первого же залпа их (катеров ВМСУ) командование приходит к выводу, что противостоять они не могут. После первого залпа!» — объяснил Дацюк.

Любой выстрел с украинской стороны повлек бы ответ России, и из судов ВМСУ «сделали бы решето», считает эксперт. Дацюк в свою очередь подчеркнул, что очевидно, что катера, которые рассматриваются как военная сила Украины, не в состоянии противостоять России, передает «Экономика сегодня».

Эксперт сомневается, что Россия хочет воевать с Украиной. По его мнению, если бы Москва хотела начать военные действия, то «давно уже спровоцировала нас [Украину] на войну». Дацюк отметил, что выстрелы украинских судов в Керченском проливе могли бы привести к серьезным последствиям для Киева, и тогда между государствами шел «горячий» конфликт.

Киев устроил 25 ноября очередную провокацию в Керченском проливе. Украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры, игнорируя требования Москвы остановиться. В итоге российская сторона была вынуждена задержать нарушителей, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.