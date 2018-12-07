ЛНР: украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня за сутки

Луганск, 7 декабря. Силы ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские силовики использовали минометы калибром 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

«Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Желобок, Донецкий, Смелое», — говорится в сообщении.

В результате нарушений со стороны ВСУ разрушений и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Потери среди мирного населения и военнослужащих не зафиксированы.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в ООС, против Донбасса. По данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч граждан ДНР и ЛНР. Для урегулирования ситуации стороны заключили ряд соглашений о перемирии, однако Киев нарушает положения минских договоренностей. ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса.