Москва, 7 декабря. Американские специалисты при разработке авиационно-космических систем активно заимствуют советские и российские технологии, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Значимость АКС для военных задач подтверждает тот факт, что сейчас в США полным ходом идут работы по освоению наших технологий», — говорится в статье Леонкова для еженедельника «Звезда».

Эксперт отметил, что в США уже появились космические корабли, которые фактически являются копиями российских и советских аппаратов. Так, по его словам, за основу американского экспериментального орбитального самолета Х-37В взят советский беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-5, а корабль Dream Chaser скопирован с самолета ЭПОС из проекта «Спираль».

Беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-5 проверял аэродинамические характеристики космических аппаратов, а также для распределения давления по их поверхности. Также БОР-5 служил для определения тепловых нагрузок и проверки методов аэродинамического расчета.

Авиационно-космическая система «Спираль» включала в себя орбитальный самолет. Они выводился на орбиту по технологии «воздушный старт»: в космос его выводил гиперзвуковой самолет-разгонщик, на орбиту — ракетная ступень.

Эксперты неоднократно отмечали, что в космической сфере, а также в сфере вооружения Россия оставила США далеко позади себя. Как отметил военный специалист фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для Федерального агентства новостей, на данный момент Вашингтон не готов конкурировать с Москвой. С этим, по словам Простакова, связаны выдвинутые США в адрес России обвинения в создании боевого космического лазера.