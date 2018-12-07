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Два человека замерзли насмерть в Кемеровской области

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Два человека замерзли насмерть в Кемеровской области

Кемерово, 7 декабря. За минувшие сутки в больницы Кузбасса обратились 22 человека с обморожениями. В Кемерово и Юрге два человека скончались от переохлаждения до приезда врачей.

В Кемеровском областном центре медицины катастроф сообщили, что в Кемерово к врачам с обморожениями обратились 5 человек. В Юрге, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске и других городах области по два обращения.

Отмечается, что 13 человек были срочно госпитализированы, пишет «Газета Кемерова». По данным синоптиков, днем температура воздуха в Кемеровской области составляет 26 градусов мороза, в ночное время суток на 2-3 градуса холоднее.

Автор: Ирина Селезнева
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