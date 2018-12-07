Госдума обяжет спутниковых операторов бесплатно транслировать общедоступные телеканалы

Москва, 7 декабря. Госдума в первом чтении утвердила изменения в Федеральном законе «О связи», которые обязывают спутниковых операторов предоставлять бесплатный доступ к обязательным цифровым каналам для жителей отделенных населенных пунктов.

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» с Нового года все жители страны должны бесплатно получать доступ к 20 обязательным телерадиоканалам. Такой доступ на 98,4% обеспечивает в России ФГУП «РТРС».

При этом 1,6 % россиян (около 1 миллиона домохозяйств) живут вне зоны охвата наземного эфирного вещания.

«В следующем году наша страна перейдет на цифровое вещание. Когда РТРС строила всю сеть, часть территорий осталась неохваченной. Это такие участки, где инвестиций нужны были миллиарды — проще было поставить тарелки», — прокомментировал необходимость такого закона член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат отметил, что вне зоны охвата эфирного телевидения остались 1,6% россиян (около миллиона человек).

«Спутниковым вещанием охвачена вся территория страны. Законопроект, который мы сегодня приняли — он о том, чтобы люди везде могли общедоступные 20 каналов смотреть бесплатно», — отметил Горелкин.

Депутат сообщил, что жителям таких территорий все же будет необходимо купить оборудование для спутникового вещания, и внести единоразовый платеж за подключение.

«Размер такой платы сейчас обсуждается», — добавил депутат.

Также депутат Горелкин обратил внимание, что в ближайшее время региональные власти субъектов должны рассмотреть вопрос о помощи малоимущим жителям таких территорий для приобретения необходимого оборудования.