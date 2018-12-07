Названы лучшие игры 2018 года

Лос-Анджелес, 7 декабря. На ежегодной церемонии The Game Awards наградили лучшие игры 2018 года. Трансляция мероприятия велась на официальном канале TGA в YouTube.

Лучшей игрой был признан эксклюзив для PlayStation 4 God of War. Ее разработчики также забрали призы за лучшую режиссуру и в номинации «Лучшая приключенческая игра».

Иконой индустрии стал один из основателей компании 2K Games Грег Томас. Исполнивший роль Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 Роджер Кларк признан лучшим актером. Red Dead Redemption 2 также стала лидером в номинациях «Лучшая музыка», «Лучшая история» и «Лучший дизайн звука».

Ninja признали лучшим стримером 2018 года, а главным киберспортсменом стал SonicFox. Часть средств, которые он получил на конкурсе, игрок намерен передать болеющему раком другу.

Overcooked 2 получила приз как лучшая семейная игра, а лучшей стратегией признана Into the Breach. Celeste наградили как лучшую инди-игру.

Приз в номинации «Лучшая спортивная/гоночная игра» достался Forza Horizon 4, а Fortnite была признана лучшей развивающейся игрой и была награждена за лучший мультиплеер.

Лучшая экшн-игра,по мнению игроков и журналистов, — Dead Cells. Лучшей ролевой игрой стала Monster Hunter World. Overwatch наградили как лучшую киберспортивную игру. Лучшей студенческой игрой стала Combat 2018.