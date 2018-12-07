«Тонущий корабль»: Поклонская отреагировала на разрыв договора о дружбе между Украиной и РФ

Симферополь, 7 декабря. Украинцы, которые подвергаются преследованию властей на родине, могут попросить политического убежища в России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией и введение военного положения киевскими властями.

Ранее Киев отказался продлевать соглашение между странами с 1 апреля 2019 года. Документ поддержали 277 депутатов Верховной рады. Кроме того, на Украине на 30 суток введено военное положение. Поклонская отметила, что действующая киевская власть нарушает права и свободы граждан страны.

Депутат Госдумы отреагировала на разрыв договора о дружбе между Москвой и Киевом. Поклонская отметила, что происходящее на Украине — «тонущий корабль», а также выразила сожаление, что Запад остается безучастным к дискриминации, которую позволяет себе действующая украинская власть по отношению к гражданам.

«Жаль, что в европейских и американских правозащитных структурах остаются совершенно безучастными к такой вопиющей дискриминации, являющейся слабым утешением для тонущего корабля с нетрезвым и проворовавшимся капитаном во главе», — сказал Поклонская в комментарии РИА Новости.

Напомним, военное положение в 10 регионах Украины ввели после провокации ВМСУ в Керченском проливе. Режим военного положения позволяет властям страны ограничивать права и свободы своих граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановить движение. В результате инцидента украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь, а в отношении моряков ВМСУ было возбуждено уголовное дело. Сейчас члены экипажей задержанных судов находятся под стражей по подозрению в нарушении госграницы РФ. Москва считает, что действия ВМСУ в Керченском проливе были провокацией Киева.