Два человека пострадали при взрыве газового баллона под Саратовом

Москва, 7 декабря. Два человека были доставлены в больницу после взрыва газового баллона на предприятии в городе Балаково под Саратовом. Об этом сообщили в пятницу в региональном главке МЧС.

Как уточнили в спасательной службе, взрыв газового баллона произошел во время пожара. Сообщение о возгорании на предприятии ООО «Сельхозтехника» поступило в 06.24 утра по местному времени (05.24 по Москве).

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате инцидента пострадали двое рабочих, которые в это время находились в гараже. Они были госпитализированы с ожогами средней степени тяжести, передает РИА Новости.

Пожарным удалось локализовать огонь к 07.00 утра (06.00 по Москве). Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Специалисты продолжают работать на месте пожара.