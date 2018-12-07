«Обеспокоены прогрессом»: в НАТО признали уязвимость перед российскими средствами РЭБ

Москва, 7 декабря. НАТО признал уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Альянс планируют в следующем году заняться разработкой новой концепции по защите от российских РЭБ и найти способы скрыть локацию «особо важных целей». Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО.

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — приводит RT сообщение организации.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе считают, что уже имеющие у НАТО меры по защите от средств РЭБ могут быть недостаточными, чтобы противостоять «угрозе».

По мнению экспертов, натовские разработки в сфере радиоэлектронной борьбы действительно уступают российским аналогом. Однако стоит отметить, что заявление альянса о присутствии российской стороны в Прибалтике и на Украине не соответствует действительности. В Москве не раз заявляли, что РФ не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все настигнутые кризисы.

Что касается Балтийского моря, то военный эксперт «Арсенала Отечества» Дмитрий Дрозденко сообщил, что Россия действительно присутствует в регионе, однако проводит учения и размещает вооружение только на своей территории. В то время как у военного блока постоянно увеличивается число учений.

Западные страны «очень обеспокоены российским прогрессом» в сфере радиоэлектронной борьбы, поэтому это подталкивает их увеличивать финансирование исследований на разработки средств в данной отрасли.