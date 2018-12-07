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«Мы сражались сутки»: четырех российских журналисток не пустили на Украину

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«Мы сражались сутки»: четырех российских журналисток не пустили на Украину

Киев, 7 декабря. Четырех российских журналисток не пустили на Украину. Россиянки сутки добивались въезда в другую страну, сообщила корреспондент сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасия Дроздова на своей странице в Facebook.

Вместе с  Дроздовой на Украину не были допущены сотрудница «Фонтанки» Юлия Никитина, журналистка издания «Старая Русь» Елена Николаева, а также корреспондент газеты «Мой район» Елена Владыкина. О причинах этого решения украинской стороны в настоящий момент ничего не известно, однако власти страны регулярно препятствуют работе российских СМИ.

«Мы сражались сутки. До самой последней минуты, — констатировала Дроздова в соцсети. — Мои полутора суток без сна, все как в фильме «Терминал». Но во въезде в Украину мне все-таки отказали».

«Мы сражались сутки»: четырех российских журналисток не пустили на Украину

Напомним, ранее украинские власти запретили въезд в страну мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Автор: Катерина Иванова
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