«Повышенный спрос»: в России предложили разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 7 декабря. В России нужно разрешить легальную продажу шампанского в новогоднюю ночь. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Парламентарий обратился с предложением к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Петров считает, что легальная продажа игристого напитка позволит избежать случаев отравления среди россиян, вызванных употреблением контрафактного алкоголя в праздники.

«Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает «черный» рынок», — говорится в обращении Петрова, с текстом которого ознакомилось RT.

Депутат также добавил, что именно этот спрос и подталкивает недобросовестных продавцов реализовывать контрафакт. В случае же, если продажа шампанского будет разрешена, количество некачественной продукции на рынке может уменьшиться.

Напомним, согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 23.00 до 8.00. Эти нормы распространяются и на новогоднюю ночь. Следовательно, в праздники легально приобрести шампанское невозможно.