Москва, 7 декабря. Введенное четыре года назад эмбарго на ввоз в Россию зарубежных продуктов дало «неожиданный» эффект, признали французские гастрономические эксперты. Российские производители и рестораторы от запрета только выиграли, пишет La France Agricole.

Как рассказал изданию Андрей Шмаков, шеф-повар российского ресторана SAVVA, который, согласно французскому рейтингу La Liste, был признан лучшим в РФ, гастрономия в России научилась работать с простыми продуктами, а также стала более изобретательной.

«Мы научились работать с простыми продуктами и продуктами местного производства и быть более креативными», — сказал он.

Шмаков отметил, что с 2014 года в России начали появляться фермерские и рыболовные хозяйства, которые стали активно продавать свою продукцию на внутреннем рынке, а не за рубежом.

«У нас снова появился козий сыр, топинамбур, и мы даже стали производить фуа-гра, пусть и не такое изысканное, как французское. Это шаг вперед, мы окрепли», — пояснил шеф-повар.

Он добавил, что после введения эмбарго в 2014 году рестораторы начали работать с российской рыбой, краснодарскими яблоками, а также открыли для себя существование множества видов картофеля.

Один из составителей ресторанного рейтинга La Liste Йорг Зипприк подчеркнул, что запрет на ввоз в Россию иностранных продуктов помог совершенствовать гастрономическую сферу в РФ. Эмабарго, по его словам, имело «неожиданный» эффект. Всего в рейтинг La Liste 2019 вошло 26 ресторанов из России.

Москва взяла курс на импортозамещение и ввела эмбарго на ввоз в Россию зарубежных продуктов в 2014 году в ответ на европейские антироссийские санкции. Запад ввел ограничительные меры в отношении РФ из-за разногласий по вопросам Крыма и Украины.

Крым вошел в состав РФ четыре года назад по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Москва неоднократно обращала внимание, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Также РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил кризис в стране.