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Директор детского дома в Магаданской области избил двух детей

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Директор детского дома в Магаданской области избил двух детей

Магадан, 7 декабря. Директора детского дома в магаданском поселке Ола подозревают в избиении двух несовершеннолетних воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, директор учреждения избил двух детей 2002 и 2008 годов рождения, в том числе ударил рукой одного из воспитанников рукой.

«По данному факту прокуратура Ольского района проверила законность решения, принятого Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Магаданской области, о возбуждении уголовного дела в отношении директора образовательного учреждения по факту ненадлежащего исполнения руководителем организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетних путем жесткого обращения с ними», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщил «ФедералПресс», началась проверка по данному инциденту. По информации «Царьграда», для работы по данному делу привлекли специалистов регионального министерства образования и органов опеки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание, предусмотренное российским законодательством, — лишение свободы сроком до тех лет. Как отметила «Свободная пресса», следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Данила Копп
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