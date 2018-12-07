Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире после сообщения о бомбе
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Нью-Йорк, 7 декабря. Редакцию телеканала CNN эвакуировали в прямом эфире после сообщения о якобы нахождении бомбы в здании Time Warner Center, сообщил ведущий телеканала Дон Лемон на своей странице в Twitter.
Правоохранительные органы Нью-Йорка ночью получили сообщение о якобы взрывном устройстве в здании Time Warner Center, в котором, в частности, находится офис CNN. В это время по телеканалу шла передача в прямом эфире, поэтому зрители стали свидетелями эвакуации сотрудников.
«Мы были эвакуированы в разгар моего шоу в прямом эфире», — констатировал Лемон.
Сотрудники полиции уточнили, что после сообщения о бомбе был перекрыт весь район для движения автомобилей и пешеходов.