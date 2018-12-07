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«Кто-то хочет нажиться»: в Раде заявили об отсутствии необходимости поднимать цены на газ

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«Кто-то хочет нажиться»: в Раде заявили об отсутствии необходимости поднимать цены на газ

Киев, 7 декабря. На Украине нет необходимости поднимать цены на газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, у Киева «реально» есть возможность покупать газ вдвое дешевле той цены, что установлена сейчас.

«Но кто-то хочет на этом нажиться, кто-то хочет на этом заработать», — заявил Шуфрич в эфире NewsOne.

Напомним, на Украине выросли цены на газ в связи с новыми договоренностями властей страны с Международным валютным фондом (МВФ). Повышение тарифов на топливо было одним из главных условий фонда для предоставления финансовой помощи Киеву. При этом граждане страны неоднократно отмечали и так высокие цены на газ и коммунальные услуги, действующие на Украине.

Автор: Регина Пак
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