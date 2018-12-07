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В России разрешат продлевать договор об аренде жилья для сирот

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В России разрешат продлевать договор об аренде жилья для сирот

Москва, 7 декабря. В России будет разрешено неоднократно продлевать договор о съеме жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новая норма вступит в силу с 1 января 2019 года, говорится в постановлении правительства РФ.

Согласно действующим нормам федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», договор о съеме жилого помещения для детей данных категорий возможно заключать на пять лет.

С 1 января, в случае необходимости, договор можно будет продлевать по решению органов исполнительной власти. Данное решение кабинет министров принял в рамках повышения уровня социальной защищенности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Автор: Регина Пак
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