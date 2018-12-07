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Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней ели

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Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней ели

Москва, 7 декабря. АНО «Российская система качества» (Роскачество) рассказала, как выбрать новогоднюю ель. Как сообщили в Роскачестве, новогодние деревья следует приобретать на легальных елочных базарах, в магазинах и лесничествах.

Как говорится в сообщении организации, при выборе сосны или ели следует обратить внимание на ветки: они должны легко гнуться и быть эластичными. Ствол дерева также должен быть покрыт иголками. При разламливании хвоинок должен появляться приятный аромат, отметили эксперты. Дерево простоит недолго в случае, если на срезе ствола есть широкая темная кайма.

Дерево в квартире рекомендуется размещать вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Кроме того, чтобы продлить ели и сосне жизнь, следует добавить в воду растолченную таблетку аспирина и ложку сахара.

Напомним, ранее эксперты Роскачества объяснили, как выбрать идеальные мандарины в магазине и какие сорта можно встретить на российских прилавках. 

Автор: Тимур Румянцев
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