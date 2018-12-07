Росконтроль назвал марки лучшего карбонада

Москва, 7 декабря. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовал карбонад, представленный на прилавках российских рынков и магазинов. Эксперты провели анализ продукции пяти брендов, и продукция всего одного из них оказалась наиболее безопасной для потребителей.

«Росконтроль» исследовал карбонад марок «Велком», «Ближние горки», «Ремит», «Бахрушинъ» и «Рублевский». Образцы анализировали по 50 параметрам, направленным на выявление микробиологических показателей, уровня белка и соответствие заявленной маркировке.

Выяснилось, что карбонад копчено-вареный марки «Рублевский» является наиболее безопасным. Его состав соответствует заявленному, а также не содержит консервантов сорбиновой и бензойной кислот. Исследователи также отметили сладковатый привкус продукта.

Во всех остальных исследованных образцах эксперты обнаружили нарушения и признали продукцию небезопасной по уровню содержания аэробных и анаэробных микроорганизмов. Кроме того, в карбонаде «Ремит» «Росконтроль» выявил содержание клетчатки и соевого белка, которые не заявлены в составе. В «Ближних горках» содержался коллагеновый белок. В образце продукции «Велком» были выявлены консерванты.