Сирия: почти 900 беженцев вернулись в свои дома за сутки

Москва, 7 декабря. За минувшие сутки в свои дома в Сирию вернулись почти 900 беженцев. Об этом сообщается в пятницу в информационном бюллетене бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Как уточняется в документе, в течение дня в САР возвратились 869 беженцев. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 134 человека, включая 40 женщин и 69 детей, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 735 человек, в том числе 221 женщина и 375 детей. Также в свои дома внутри страны вернулись 227 мирных жителей.

Инженерные войска Сирии за сутки разминировали 9,5 гектара территории, было уничтожено 32 взрывоопасных предмета. В течение дня в провинции Хама завершилось восстановление хлебопекарни, в Хаммурии провинции Дамаск — водонапорной башни, в Алеппо — армянской евангельской церкви, также было восстановлено семь жилых домов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских войск.

На данный момент наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.