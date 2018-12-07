Лавров призвал разрешать палестинскую проблему на основе резолюций ООН

Москва, 7 декабря. Россия будет способствовать межпалестинскому примирению и установлению диалога между сторонами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия продолжит способствовать межпалестинскому примирению и возобновлению диалога между сторонами», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стабильность в Средиземноморье едва ли возможно обеспечить без разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. Лавров подчеркнул, что разрешать кризис необходимо на основе резолюций СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативы.

Как обратил внимание дипломат, односторонние шаги, нацеленные на пересмотр международной правовой базы урегулирования, не приведут к установлению мира в регионе.

В ноябре ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. Тель-Авив заявил, что бомбардировки были направлены против организации ХАМАС, а огонь велся по ее объектам. В результате удара Израиля по сектору Газа погибли семь палестинцев. Израильская сторона заверяла, что атака была произведена в ответ на ракетные удары со стороны ХАМАС. Международное сообщество осудило действия Тель-Авива.