СМИ сообщили о новых претензиях прокуроров к BlaBlaCar

Москва, 7 декабря. В работе партнера сервиса BlaBlaCar ООО «100 дорог» обнаружены нарушения. Их выявила прокуратура города Череповца Вологодской области.

Как стало известно, ведомство направило BlaBlaCar уведомление о необходимости изменении условий регистрации и пользования. Такое решение было принято в связи с тем, что компания «100 дорог» не размещала свои предложения о поездках в BlaBlaCar, в то же время физлица получили доступ к коммерческому использованию сервиса через эту компанию, сообщает газета «Коммерсант».

Как пишет издание, заместитель прокурора Череповца направил BlaBlaCar уведомление и потребовал от директора «100 дорог» закрыть профили таких перевозчиков.

Напомним, в ноябре в Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов с требованием заблокировать сервис BlaBlaCar.