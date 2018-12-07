Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО | 7 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Савченко объявила голодовку в знак протеста против СБУ
Украинский депутат Надежда Савченко, находящаяся под арестом, заявила об объявлении сухой голодовки в знак протеста против действий Службы безопасности Украины. По ее словам, силовики ограничили использование электронной почты, а также запретили свидания с родственниками, требуя от адвокатов политика как можно скорее ознакомиться с материалами дела, подчеркнула Савченко. Также силовики обещают разрешить ей открыть банковский счет, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины. По ее словам, сухая голодовка станет ответом на такой «шантаж и давление».
США предложили РФ отказаться от ракеты 9М729
Вашингтон потребовал у России отказаться от использования ракеты 9М729(SSC-8) или же модифицировать ее, чтобы дальность ракеты не нарушала положение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне подчеркнули, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что не вписывается в ДРСМД.
«Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу», — заявила Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
По ее словам, Россия должна внести коррективы в данное вооружение.
Пассажирский автобус перевернулся в Польше, десятки раненых
Как сообщает польская полиция, в Нижней Силезии в районе населенного пункта Суха Гурна пассажирский автобус съехал с дороги, после чего опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб один из пассажиров, травмы различной степени тяжести получили 44 человека, им оказывается медицинская помощь, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. По предварительным данным, авария произошла из-за резкого торможения, после чего автобус ушел в занос и вылетел с проезжей части.
Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Латакия
Российские военные за минувшие сутки провели гуманитарную акцию в населенном пункте Брамса в провинции Латакия. Как отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республики провели гуманитарную акцию в населенном пункте Брамса. Его жители получили 500 продовольственных наборов. Соломатин также добавил, что по состоянию на 5 декабря в Сирии было восстановлено 117 медицинских, 709 образовательных учреждений, восстановлено 30 тыс. 799 жилых домов.