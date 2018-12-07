Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО | 7 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Украинский депутат Надежда Савченко, находящаяся под арестом, заявила об объявлении сухой голодовки в знак протеста против действий Службы безопасности Украины. По ее словам, силовики ограничили использование электронной почты, а также запретили свидания с родственниками, требуя от адвокатов политика как можно скорее ознакомиться с материалами дела, подчеркнула Савченко. Также силовики обещают разрешить ей открыть банковский счет, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины. По ее словам, сухая голодовка станет ответом на такой «шантаж и давление».

США предложили РФ отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон потребовал у России отказаться от использования ракеты 9М729(SSC-8) или же модифицировать ее, чтобы дальность ракеты не нарушала положение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Вашингтоне подчеркнули, что радиус действия ракеты составляет от 500 до 5500 километров, что не вписывается в ДРСМД.

«Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу», — заявила Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

По ее словам, Россия должна внести коррективы в данное вооружение.