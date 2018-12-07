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Лавров заявил, что США и ЕС вмешиваются в дела Македонии

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Лавров заявил, что США и ЕС вмешиваются в дела Македонии

Москва, 7 декабря. Европейские страны и США грубейшим образом вмешиваются в дела Македонии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии», — заявил Лавров в интервью греческой газете «Эфимерида тон синтактон».

Лавров подчеркнул, что в регионе предпринимаются усилия по переименованию Македонии. По словам российского министра, это нужно Вашингтону для того, чтобы втянуть Скопье в НАТО.

Лавров добавил, что в парламенте Македонии с использованием шантажа и подкупа продавили одобрение конституционных поправок по переименованию Македонии, после того как референдум по этой инициативе провалился.

«В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США», — заявил Лавров.

Напомним, 17 июня главы греческого и македонского МИД Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Это позволило завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Дело в том, что в Греции существует область с названием Македония, которая по мнению Афин, была созвучна с Республикой Македония.

Автор: Денис Коробейников
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