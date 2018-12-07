Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров отметил важность предстоящей встречи Путина и Ципраса

398
0 Оставить комментарий

Лавров отметил важность предстоящей встречи Путина и Ципраса

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что переговоры премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым позволят вернуть диалог двух стран в нормальное русло.

Как отметил глава МИД РФ, две страны способны наращивать совместные усилия по углублению связей во всех областях, включая инвестиционную и торгово-экономическую.

«Убеждены, что реальных препятствий, которые мешали бы поступательному развитию российско-греческих отношений, не существует», — сказал Лавров в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон». 

Напомним, ранее Лавров рассказал, кто должен решать кипрскую проблему.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.