Лавров рассказал, кто должен решать кипрскую проблему

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что окончательное решение по кипрской проблеме должно быть найдено самими кипрскими общинами в ходе переговоров на основе резолюций СБ ООН.

По его словам, в Москве считают неприемлемыми любые попытки навязывания извне готовых рецептов и искусственных временных графиков.

Укрепить безопасность и стабильность во всем Средиземноморье, обеспечить народам мир и процветание удастся только с опорой на международное право, ценности взаимоуважительного диалога и дипломатии, сказал глава МИД РФ в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон».

Напомним, несколько дней назад Лавров обсудил с главой МИД Кипра обострение ситуации в Средиземноморье.