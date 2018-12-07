Лавров рассказал о последствиях режима протектората в Боснии

Москва, 7 декабря. Высокий представитель по Боснии и Герцеговине играет дестабилизирующую роль в республике, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, высокий представитель должен быть блюстителем примирения в республике, однако он играет дестабилизирующую роль. В интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон» Лавров подчеркнул, что в регионе пытаются дискредитировать выборы, а также показать, что якобы победа лидера боснийских сербов Милорада Додика неправомерна».

«Режим протектората сковывает ее [республики] развитие, процесс примирения, уводит в сторону от строгого выполнения мирного соглашения, хотя высокий представитель призван быть его блюстителем»,— заявил Лавров.

Напомним, в 1992 году Босния и Герцеговина вышла из состава Социалистической Федеративной республики Югославия. После этого в регионе началась война с участием сербов, хорватов и боснийских мусульман. В конфликте погибло около 100 тысяч человек.

В 1995 при участии США было принято мирное соглашение о разделении сторон и обособлении территорий. После его подписания в Боснии и Герцеговине действует аппарат высокого представителя, который следит за соблюдением соглашения в республике.

Напомним, в октября к власти в БиГ пришел Милорад Додик, придерживающийся антинатовской и пророссийской позиции.