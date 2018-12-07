Лавров объяснил, почему юг Средиземноморья остается очагом международной напряженности

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что юг Средиземноморья остается крупным очагом международной напряженности.

По его словам, данный регион — источник опасных угроз, таких, как организованная преступность, наркотрафик, нелегальная миграция, терроризм. Этноконфессиональный баланс был нарушен из-за массового исхода христианского населения, отметил глава МИД РФ.

Все это произошло из-за «навязывания народам чуждых им моделей развития и рецептов преобразований», вмешательства во внутренние дела суверенных государств Ближнего Востока и Северной Африки. В целом такое положение стало «прямым следствием геополитической «инженерии», объяснил Лавров.

«Россия прилагает значительные усилия в интересах оздоровления ситуации в регионе», — заявил он в интервью греческой газете «Эфимерида тон синдактон».

Напомним, ранее Лавров рассказал, к чему может привести ситуация на Балканах.