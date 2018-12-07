В России упростят оформление инвалидности

Москва, 7 декабря. Процедура получения инвалидности в России будет значительно упрощена за счет автоматизации передачи информации в принимающее решение бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) из медучреждений.

Минтруд планирует распространить новшество и на основной документ для направления в МСЭ — форму №088/у-06, сообщают «Известия». Издание отмечает, что передача информации из медучреждений в электронном виде избавит малоподвижных людей от необходимости лично забирать из поликлиники документы и подавать их на комиссию.

Ранее Газета.ru сообщала, что из официальных документов может исчезнуть термин «инвалид». Чтобы выяснить, нужно ли отказаться от употребления термина, планируется провести масштабный социологический опрос.