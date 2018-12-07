Лавров рассказал, к чему может привести ситуация на Балканах

Москва, 7 декабря. Россия обеспокоена обстановкой на Балканах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, европейские и западные страны требуют от балканских стран сделать выбор с Москвой они, с Вашингтоном или с Брюсселем. Лавров подчеркнул, что подобные действия ведут к дестабилизации безопасности в Европе, а также «появлению разделительных линий».

«Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона», — заявил глава российском МИД в интервью газете «Эфимерида тон синдактон».

По словам, Москва обеспокоена вмешательством США в дела Македонии, кроме того, главный очаг нестабильности на Балканах — это Косово, подчеркнул российский министр.