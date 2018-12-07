СК РФ внедрит новый детектор лжи

Москва, 7 декабря. Следственный комитет России в ближайшем будущем внедрит созданный на основе технологии айтрекера (EYE-tracking) детектор лжи по глазам.

Прибор отслеживает двигательную активность глаза и уже широко применяется для исследований в коммерции и медицине. Аппарат начали использовать в США в 2018 году. В СК РФ создали для прибора собственную программу, сообщает газета «Известия».

Аппарат работает по принципу полиграфа. Испытуемому задают вопрос и при ответе фиксируют его реакцию. Технология EYE-tracking исследует движение глаз, так как их реакция следует сразу за осознанием текста и не может управляться сознанием.

Айтрекер считывает движение зрачка инфракрасными камерами. Проверка на приборе занимает в четыре раза меньше времени, чем при исследовании на полиграфе.

Издание отмечает, что аппарат будет особенно полезен в расследовании коррупционных дел, так как у него всего два противопоказания: критически низкий интеллект и полная слепота. Аппарат позволяет проводить тест даже в очках и линзах.