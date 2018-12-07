Ветеран из Магадана не просил перечислить соцвыплату Медведеву

Магадан, 7 декабря. Как сообщили в «Социальном центре» Магадана, пенсионер Владимир Попов официально не обращался к ним с заявлением о перечислении социальной выплаты премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Ранее в социальных сетях появилась фотография ветерана труда из Магадана Владимира Попова, сопровождаемая подписью, гласящей, что пенсионер, якобы, просит перечислить его социальную выплату на оплату услуг ЖКХ в размере 683 рублей председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Как заявили в «Социальном центре» Магадана, отвечающем за предоставление социальных услуг, в том числе — выплат субсидий на оплату коммунальных услуг, ветеран труда действительно обращался к ним, но совсем по другому поводу — об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что сейчас он живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», — пояснили в «Социальном центре».

Как подчеркнул руководитель соццентра Анатолий Куликов, даже если бы пенсионер попросил перечислять его выплату Медведеву, в «Социальном центре» не смогли бы выполнить его просьбу, поскольку средства выплачиваются адресно и не могут быть направлены ни на какой другой счет.

Как сообщает телеканал «360», ранее Дмитрий Медведев заявил, что в России будет продолжена реализация ряда социальных программ. Так, правительством принято решение о продлении программы материнского капитала.