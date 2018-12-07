Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции

Алеппо, 7 декабря. В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей город пресной водой.

О завершении работ по модернизации станции журналистам рассказал ее начальник Кефах Лабабиди.

«Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново отстроили несколько важных зданий станции и завершили модернизацию», — сообщил Лабабиди.

Руководитель станции добавил, что террористы разрушили систему очистки воды в Алеппо, которая ранее была самой современной в регионе.

В рамках работ по модернизации были заменены насосы, подающие воду в центр города. В данный момент водоочистная станция оснащена пятью новыми и четырьмя старыми насосами, подающими воду в окраинные районы Алеппо.

Отметим, водоочистная станция, прошедшая модернизацию после войны, снабжает питьевой водой весь город. Ежедневно сюда поступает из реки Евфрат около 450 тыс кубических метров воды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Алеппо восстановлено около 130 школ, разрушенных в ходе военных действий.