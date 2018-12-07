Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции

78
0 Оставить комментарий

Сирия: в Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции

Алеппо, 7 декабря. В Алеппо завершены работы по модернизации водоочистной станции, обеспечивающей город пресной водой.

О завершении работ по модернизации станции журналистам рассказал ее начальник Кефах Лабабиди.

«Боевики, которые хозяйничали здесь несколько лет, разрушили инфраструктуру. За последний год мы практически заново отстроили несколько важных зданий станции и завершили модернизацию», — сообщил Лабабиди. 

Руководитель станции добавил, что террористы разрушили систему очистки воды в Алеппо, которая ранее была самой современной в регионе.

В рамках работ по модернизации были заменены насосы, подающие воду в центр города. В данный момент водоочистная станция оснащена пятью новыми и четырьмя старыми насосами, подающими воду в окраинные районы Алеппо.

Отметим, водоочистная станция, прошедшая модернизацию после войны, снабжает питьевой водой весь город. Ежедневно сюда поступает из реки Евфрат около 450 тыс кубических метров воды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Алеппо восстановлено около 130 школ, разрушенных в ходе военных действий.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.