Судно из КНДР выбросило на мель в Приморье

Владивосток, 7 декабря. Стоявшее в порту Владивостока северокорейское судно сорвало с якоря сильным ветром и выбросило на берег в местной бухте, о пострадавших не сообщается.

«Судно стояло в порту, его сорвало с якоря и выбросило на берег. Никто не пострадал. Проверка управлением не проводится, так как судно не было задержано», — цитирует собеседника из погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю РИА Новости.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива также не зафиксировано. Ситуацией в настоящее время занимаются профильные органы.

Ранее RT сообщила, что в Черном море сигнал о бедствии передал шедший под флагом Панамы с грузом металлолома на борту теплоход . С корабля были эвакуированы все члены экипажа: шесть граждан Азербайджана и два гражданина Турции. Судно затонуло на глубине 1,9 км.