«Мы не прекратим»: Полторак заявил, что ВМСУ продолжат пользоваться Керченским проливом

Киев, 7 декабря. Украинские военные корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой».

Полторак заявил, что в настоящий момент корабли перестали ходить через Керченский пролив, однако в будущем ВМС Украины «будут совершать переходы с соблюдением международных норм и прав». Украинский министр подчеркнул, что это произойдет, когда украинские военные «будут к этому готовы».

«Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — заявил украинский министр.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море 25 ноября. Они совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников, которым пришлось применить оружие.

Корабли были задержаны, члены экипажа арестованы на два месяцу по обвинению в нарушении госграницы. Российский президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую предпринял Киев на фоне предстоящих президентских выборов.

Отметим, ранее стало известно, что США не обсуждали вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, сообщала RT.