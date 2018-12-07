Skoda представила новый хэтчбек Scala

Москва, 7 декабря. Чешская автомобильная компания Skoda презентовала новый хэтчбек гольф-класса Scala. Премьера авто прошла на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Scala призвана заменить в линейке чешской марки модель Rapid

Габаритная длина автомобиля составила 4362 мм, ширина — 1793 мм, а высота — 1471 мм. Хэтчбек построен на модифицированном модульном шасси MQB.

В подкапотном пространстве Skoda Scala могут быть установлены пять различных двигателей. Речь идет о дизельных и бензиновых агрегатах с мощностью до 150 лошадиных сил. Автомобиль получил вместительный салон, а также 9-дюймовый экран, новую систему мультимедиа и цифровую приборную панель.

Новинка очень сильно похожа на концент-кар Vision RS, который был показан еще осенью.

Напомним, за девять месяцев 2018 года дилеры Skoda в России реализовали 57,5 тысячи автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.