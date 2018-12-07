Вашингтон, 7 декабря. Скончавшегося 30 ноября бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе в четверг вечером. Об этом в сервисе Twitter сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

«41-й президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша», — написал в микроблоге Макграт.

Тело президента похоронили с военными почестями на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стэйшн.

Во время погребения в память о покойном президенте совершили демонстрационный полет самолеты ВМС США. Макграт отметил, что Буш-старший гордился участием во Второй мировой войне в качестве военного летчика. Его похоронили в носках с изображением истребителей американских ВМС.

Ранее в церкви Святого Мартина в Хьюстоне состоялась прощальная церемония. В ней участвовали около 1200 человек. Действующий президент США Дональд Трамп на ней был аутсайдером, сообщает Газета.ru. По данным издания, глава государства молчал, когда все пели гимн, и стоически замер во время чтения апостольского вероучения.