США и Китай урегулируют торговый спор за три месяца — Трамп

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что торговые отношения между Пекином и Вашингтоном будут урегулированы в 90-дневный срок.

Лидер США Дональд Трамп процитировал в своем Twitter заявление министерства коммерции Китая, касающееся процесса урегулирования торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.

По мнению Минкоммерции КНР, соглашение с США может быть достигнуто в 90-дневнй срок.

Statement from China: “The teams of both sides are now having smooth communications and good cooperation with each other. We are full of confidence that an agreement can be reached within the next 90 days.” I agree!