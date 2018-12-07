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Экономика

США и Китай урегулируют торговый спор за три месяца — Трамп

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США и Китай урегулируют торговый спор за три месяца — Трамп

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что торговые отношения между Пекином и Вашингтоном будут урегулированы в 90-дневный срок.

Лидер США Дональд Трамп процитировал в своем Twitter заявление министерства коммерции Китая, касающееся процесса урегулирования торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.

«Команды обеих сторон в настоящее время имеют бесперебойную связь и хорошее сотрудничество друг с другом», — заявили в Китае.

По мнению Минкоммерции КНР, соглашение с США может быть достигнуто в 90-дневнй срок.

«Я согласен!», — ответил на это Трамп.

Напомним, так называемая «торговая война» между Китаем и Соединенными Штатами началась когда США ввели пошлины на товары из Китая вскоре после того, как обложили денежным сбором европейскую сталь и алюминий. Дональд Трамп объяснил свое решение перекосом в сторону китайских товаров в торгово-экономических отношениях между двумя странами и кражей американских технологий китайскими компаниями. Власти КНР ввели ответные пошлины, чтобы защитить своих производителей. 

В рамках переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о переносе срока очередного повышения пошлин на импорт китайских товаров. Переговоры будут продолжены после Нового года, и, если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции повысятся с 10 до 25% через три месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.

Впрочем, вполне возможно, что акценты «торговой войны» лишь сместятся. Как сообщает телеканал «360», финансовый директор технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана накануне в Канаде по требованию США. Ее хотят призвать к ответу за предполагаемое нарушение антииранских санкций китайской корпорацией. Не исключено, выдвигают версию авторы статьи, что это лишь прикрытие и США стремятся всеми способами сдержать технологического гиганта, который может вытеснить с мирового рынка других участников. 

Автор: Виталий Рыжков
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