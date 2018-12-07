США и Китай урегулируют торговый спор за три месяца — Трамп

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что торговые отношения между Пекином и Вашингтоном будут урегулированы в 90-дневный срок.

Лидер США Дональд Трамп процитировал в своем Twitter заявление министерства коммерции Китая, касающееся процесса урегулирования торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.

«Команды обеих сторон в настоящее время имеют бесперебойную связь и хорошее сотрудничество друг с другом», — заявили в Китае.

По мнению Минкоммерции КНР, соглашение с США может быть достигнуто в 90-дневнй срок.

«Я согласен!», — ответил на это Трамп.

Statement from China: “The teams of both sides are now having smooth communications and good cooperation with each other. We are full of confidence that an agreement can be reached within the next 90 days.” I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

Напомним, так называемая «торговая война» между Китаем и Соединенными Штатами началась когда США ввели пошлины на товары из Китая вскоре после того, как обложили денежным сбором европейскую сталь и алюминий. Дональд Трамп объяснил свое решение перекосом в сторону китайских товаров в торгово-экономических отношениях между двумя странами и кражей американских технологий китайскими компаниями. Власти КНР ввели ответные пошлины, чтобы защитить своих производителей.

В рамках переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о переносе срока очередного повышения пошлин на импорт китайских товаров. Переговоры будут продолжены после Нового года, и, если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции повысятся с 10 до 25% через три месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.

Впрочем, вполне возможно, что акценты «торговой войны» лишь сместятся. Как сообщает телеканал «360», финансовый директор технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана накануне в Канаде по требованию США. Ее хотят призвать к ответу за предполагаемое нарушение антииранских санкций китайской корпорацией. Не исключено, выдвигают версию авторы статьи, что это лишь прикрытие и США стремятся всеми способами сдержать технологического гиганта, который может вытеснить с мирового рынка других участников.