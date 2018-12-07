Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп выбрал нового постпреда США при ООН — СМИ

55
0 Оставить комментарий

Трамп выбрал нового постпреда США при ООН — СМИ

Вашингтон, 7 декабря. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сменит Никки Хейли на посту постоянного представителя США при ООН после ухода Хейли с должности. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Об этом пишут американские СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что примет решение по поводу нового пострпреда США при ООН в конце года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американский президент принял решение. Отметим, что телеканал Fox News заявил, американский лидер официально объявит о назначении Науэрт в пятницу 7 декабря.

Отметим, для назначения постпредом США при ООН одного решения американского президента недостаточно, кандидата должны одобрить сенаторы.

Напомним, Никки Хейли объявила о своей отставке 9 октября. Она занимала своей пост с января 2017 года. Хейли покинет свою должность в январе 2019 года.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.