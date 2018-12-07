Трамп выбрал нового постпреда США при ООН — СМИ

Вашингтон, 7 декабря. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сменит Никки Хейли на посту постоянного представителя США при ООН после ухода Хейли с должности. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Об этом пишут американские СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что примет решение по поводу нового пострпреда США при ООН в конце года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американский президент принял решение. Отметим, что телеканал Fox News заявил, американский лидер официально объявит о назначении Науэрт в пятницу 7 декабря.

Отметим, для назначения постпредом США при ООН одного решения американского президента недостаточно, кандидата должны одобрить сенаторы.

Напомним, Никки Хейли объявила о своей отставке 9 октября. Она занимала своей пост с января 2017 года. Хейли покинет свою должность в январе 2019 года.