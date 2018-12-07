Атомную подлодку «Казань» испытают летом 2019 года

Москва, 7 декабря. Госиспытания новейшей российской атомной подводной лодки «Казань» проекта «Ясень-М» начнутся летом будущего года, а осенью «Казань» произведет первые стрельбы ракетами и торпедами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли РФ, в данный момент подводная лодка «Казань» проходит заводские испытания, в рамках которых совершит несколько выходов в море.

Следующий этап госприемки начнется летом будущего года, когда атомная подлодка сначала пройдет государственные испытания, а затем отстреляется торпедами и ракетами.

«Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр» по надводным и береговым целям», — сообщает источник агентства.

Как ожидается, «Казань» войдет в состав ВМФ России в конце будущего года.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что атомную подводную лодку «Казань» в Вашингтоне уже назвали «самым грозным врагом флота США».

Напомним, подлодка «Казань» — это модернизированное решение, созданное на базе проекта «Ясень-М» с усовершенствованным комплексом радиоэлектронного вооружения отечественного производства. Многоцелевой подводный атомный крейсер оснащен десятью торпедными аппаратами. В вертикальные ракетные шахты можно помещать противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс» или ракеты «Калибр», что дает субмарине гибкость в выполнении широкого набора боевых задач — от уничтожения всех типов надводных кораблей противника крылатыми ракетами до борьбы с субмаринами и поражения стационарных наземных целей.

Как заявлял гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, «Казань» может применять все находящиеся на вооружении ВМФ России крылатые ракеты морского базирования, включая ракеты-торпеды.